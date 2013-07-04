Тюремщики говорят, что Тимошенко отказалась ехать завтра в суд

Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко категорически отказалась быть этапированной в Киевский районный суд Харькова для участия в заседании, которое начнется 5 июля в 15.00.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы.

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ГПтС сообщает, что Тимошенко накануне была ознакомлена с вызовом ее в суд. После ознакомления с повесткой, на которой Тимошенко поставила свою подпись, она не высказала свою позицию о готовности к этапированию. В связи с этим сегодня, 4 июля, представители Качановской исправительной колонии обратились к осужденной с просьбой уточнить свою позицию по поводу возможности ее вывоза для участия в судебном заседании. В ответ осужденная подала письменное заявление, в котором подчеркнула о своем категорическом отказе быть этапированной. Кроме того, Тимошенко отметила, что «не видит смысла» выполнять законные требования суда, а также нормы процессуального законодательства Украины.