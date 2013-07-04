Рада наконец вписала в Налоговый кодекс министерство Клименко

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 240 народных депутатов из 361 зарегистрированного в сессионном зале.

Законом внесены изменения в Налоговый кодекс в связи с созданием Министерства доходов и сборов на базе Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.

В законе выписаны функции и полномочия контролирующих органов.

Также предусмотрена имплементация соответствующих норм Налогового кодекса в действующую систему налогового администрирования органов доходов и сборов вместо налоговых органов.