Рада наконец вписала в Налоговый кодекс министерство Клименко
16:57, 04 июля 2013Политика
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Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с проведением административной реформы”.
Верховная Рада изменила Налоговый кодекс под новое министерство
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 240 народных депутатов из 361 зарегистрированного в сессионном зале.
Законом внесены изменения в Налоговый кодекс в связи с созданием Министерства доходов и сборов на базе Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.
В законе выписаны функции и полномочия контролирующих органов.
Также предусмотрена имплементация соответствующих норм Налогового кодекса в действующую систему налогового администрирования органов доходов и сборов вместо налоговых органов.
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