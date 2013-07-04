Лавринович - без пяти минут председатель Высшего совета юстиции

Как передает корреспондент УНИАН, кандидатуру Лавриновича на сегодняшнем заседании ВСЮ поддержали все 15 членов совета.

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Давая характеристику Лавриновичу как кандидату на должность председателя ВСЮ, заместитель председателя совета Александр Удовиченко отметил, что Лавринович является известным государственным деятелем, “который работал на должностях как в законодательной, так и в исполнительной власти, и думаю, его кандидатура усилит действие как нашего органа, так и судебной системы в целом”.

Также Удовиченко разъяснил, что председатель ВСЮ избирается на три года без права переизбрания, путем тайного голосования.

“Теперь члены Совета юстиции готовятся к голосованию. Других предложений относительно кандидатов на должность председателя ВСЮ не поступало”, - сказал Удовиченко.