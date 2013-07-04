ПР хочет вернуться к законопроекту Кабмина о выборах в проблемных округах

Фракция Партии регионов хочет вернуться к голосованию по правительственному законопроекту о парламентских выборах в ряде проблемных округов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал председатель фракции Александр Ефремов, отвечая на вопрос относительно того, что сегодня в повестку дня сессии был включен законопроект о назначении повторных выборов депутатов в ряде одномандатных избирательных округов.

По его словам, будет рассмотрено три альтернативных законопроекта.

“Мы долгое время соглашались с предложением представителей оппозиции, и подготовили в комитете совместный законопроект. Учитывая, что представители оппозиции в очередной раз, поступая нелогично, отказывались длительное время голосовать по этому законопроекту, фракция вчера на своем собрании приняла решение, что мы возвращаемся к голосованию по законопроекту, который представил Кабинет министров”, - сказал Ефремов.

Он добавил, что, согласно этому законопроекту, дата выборов определяется не парламентом, а Центральной избирательной комиссией. “И там речь идет о 7 округах”, - сказал Ефремов.

Как сообщал УНИАН, 13 мая правительство одобрило проект закона о проведении повторных выборов народных депутатов в 7 одномандатных округах: №№ 94, 132, 194, 197, 223, 11 и 71.

Оппозиция настаивает на проведении перевыборов лишь в 5 округах.