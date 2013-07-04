ВР сегодня рассмотрит законопроекты о выборах в проблемных округах

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 229 народных депутатов из 383 зарегистрированных в сессионном зале.

Фракции оппозиции не голосуют сегодня, в том числе и за это решение.

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Верховная Рада решила работать сегодня до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня.

За данное решение проголосовали 242 из 390 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.