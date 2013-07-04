Суд отказался принять встречный иск Яценюка к Клюеву

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня во время предварительного рассмотрения иска Клюева вынесла судья Бортницкая.

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В частности, в своем решении судья основывалась на том, что встречный иск не взаимосвязан с иском, который рассматривается.

Кроме того, судья отказала представителям Яценюка в суде в удовлетворении ходатайств о вызове Клюева в судебное заседание для предоставления непосредственно объяснений, о вызове в качестве свидетелей Президента Украины Виктора Януковича, председателя СБУ Александра Якименко, министра внутренних дел Виталия Захарченко, и не разрешила принимать участие в судебном заседании в качестве третьих лиц без выдвижения самостоятельных требований народным депутатам Геннадию Москалю, Виталию Яреме, Максиму Бурбаке.

Также суд решил отложить судебное заседание по предварительному рассмотрению иска Клюева на 11.00 23 июля для того, чтобы за это время сторона ответчика смогла подготовить должным образом новые ходатайства, в частности, истребование у Государственной службы охраны при МВД справки о месте нахождения и пребывания Клюева в период с 1 по 18 мая, а также оплатить соответствующим образом судебный сбор для подачи ходатайства о проведении судебно-психической экспертизы с целью установить, как озвученная Яценюком информация повлияла на психо-эмоциональное состояние Клюева.