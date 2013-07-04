Украина может ограничить ввоз селитры из России

Необходимость в проведении промежуточного пересмотра антидемпинговых мер относительно импорта в Украину российской аммиачной селитры возникла из-за требования нескольких украинских предприятий - ОАО «Азот», ОАО «Ривнеазот», ЗАО «Северодонецкое объединение Азот» и ОАО «Концерн «Стирол». По результатам анализа и проверки информации, полученной от экспортеров, импортеров, национального товаропроизводителя, органов исполнительной власти, будет вынесено решение о продлении, отмене или изменении антидемпинговых мер. Об этом было заявлено на заседании Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ).

Также на заседании был принят еще ряд решений,направленных на защиту национального товаропроизводителя от недобросовестного (демпингового) импорта продукции. По результатам проведения промежуточного пересмотра антидемпинговых мер, МКМТ приняла решение об установлении размера ставки антидемпинговой пошлины для экспортера стрелочных переводов (ООО «Муромская стрелочная компанія») на уровне 13,44% (для других экспортеров величина ставки останется на уровне 59,4%).

Также с 1 августа будет временно приостановлено действие специальных мер относительно импорта в Украину отдельных марок труб соответствующей сертификации (независимо от страны происхождения), согласно международным стандартам. Этот шаг не окажет негативного влияния на деятельность национального товаропроизводителя, уверены в МКМТ.

Кроме того, по требованию ООО «Униплит», с 8 июля будут пересматриваться антидемпинговые меры в отношении импорта белорусских древесноволокнистых плит (ДВП). На основе анализа и проверки информации будет принято решение об их продлении или отмене.