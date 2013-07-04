Президент Чехии принял приглашение Януковича
00:48, 04 июля 2013Политика
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Президент Чехии Милош Земан планирует в октябре посетить Украину с визитом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Земан заявил на совместной пресс-конференции с президентами Польши, Словакии, Венгрии и Украины после заседания глав государств Вышеградской четверки.
По словам Земана, он доволен приглашением Президента Виктора Януковича в октябре посетить Украину.
“Я приеду за месяц до встречи в Вильнюсе. Надеюсь, что визит хоть как-то поможет приобщению к евроинтеграции Украины”, - сказал Президент Чехии.
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