Президент Чехии принял приглашение Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Земан заявил на совместной пресс-конференции с президентами Польши, Словакии, Венгрии и Украины после заседания глав государств Вышеградской четверки.

По словам Земана, он доволен приглашением Президента Виктора Януковича в октябре посетить Украину.

“Я приеду за месяц до встречи в Вильнюсе. Надеюсь, что визит хоть как-то поможет приобщению к евроинтеграции Украины”, - сказал Президент Чехии.