Народный депутат от “Батькивщины” Сергей Соболев заявляет, что оппозиционные фракции не будут принимать участия в голосованиях за законопроекты, пока не будет законного решения относительно депутатских полномочий Павла Балоги и Александра Домбровского.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Соболев сказал в своем выступлении в парламенте.

Он отметил, что есть два судебных решения - о признании Домбровского и Балоги депутатами и о лишении их этого статуса.

По теме: Рыбак аннулировал карточки нардепов Домбровского и Балоги

“Это лишнее свидетельство того, что происходит в судебной системе, которая полностью зависима от Януковича и Администрации Президента”, - сказал он.

“До тех пор, пока не будут восстановлены права народных депутатов, лишенных своих полномочий незаконно, три фракции не будут принимать участия в голосовании, пока не будет принято законное решение”, - отметил Соболев, и добавил, что, в первую очередь, эта ситуация зависит от председателя ВР Владимира Рыбака.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Высший админсуд по иску бывшего депутата Юрия Кармазина посчитал невозможным установить результаты выборов в двух округах - №11 (Винницкая область) и №71 (Закарпатская область), несмотря на то, что ЦИК признала избранными в этих округах и зарегистрировала народными депутатами, соответственно, Домбровского и Балогу, после чего они приняли присягу.

ВАСУ отменил постановления ЦИК в части регистрации названных народных депутатов и признал отсутствие у них статуса и полномочий народных депутатов.

11 июня Окружной административный суд Киева обязал председателя Верховной Рады Рыбака изъять удостоверения и карточки для голосования депутатов Домбровского и Павла Балоги.

Сегодня, 3 июля, председатель Верховной Рады Украины Рыбак поручил аннулировать карточки для голосования Домбровского и Балоги, прекратить начисление им соответствующих выплат, а также прекратить полномочия их помощников-консультантов.