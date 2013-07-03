Рыбак с опозданием открыл вечернее заседание ВР
16:34, 03 июля 2013Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак с опозданием открыл вечернее заседание парламента.
Рыбак открыл заседание ВР
Как передает корреспондент УНИАН, заседание должно было открыться в 16.00, однако открылось в 16.17.
Перед открытием лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк провел в сессионном зале совещание с депутатами.
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В настоящее время в ВР рассматриваются проекты постановлений о рекомендациях парламентских слушаний.
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