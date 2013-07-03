Посол: В Литве верят в то, что Украина станет членом ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сказал посол Литвы в Украине Пятрас Вайтекунас.

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“Мы считаем, что Украина - европейское государство, и в свое время она будет в Евросоюзе и должна там быть. Мы не только верим в это, но и ежедневно очень много над этим работаем. Мы работаем над тем, чтобы углубить понимание того, насколько важна Украина в Евросоюзе”, - сказал посол. Он также выразил мнение, что в ноябре во время саммита в Вильнюсе Украина подпишет соглашение об ассоциации. В то же время он отметил, что есть три преграды на пути к подписанию этого соглашения - это судебная реформа, выборочное правосудие и создание свободной и прозрачной избирательной системы.

Он также призвал украинскую власть принимать немедленные решения на пути к евроинтеграции.

“Я хотел бы призвать лидеров Украины, чтобы они немедленно принимали решения, которые изменят жизнь в Украине. Сегодня нет плана “Б”, поэтому необходимо, чтобы они действовали быстро и ответственно”, - сказал посол.