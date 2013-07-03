Нардеп: Лишение карточек Балоги и Домбровского нарушает Конституцию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Геращенко заявила на заседании парламента.

Обращаясь к председателю ВР, она отметила: «Вы нарушаете Конституцию Украины, потому что статья 81 определяет 5 случаев, когда можно лишить депутата мандата. Под эти случаи не подпадает ни Домбровский, ни Балога».

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Геращенко подчеркнула, что такие действия власти, которая контролирует судебную систему, свидетельствуют о том, что у нее большинства в 226 голосов в парламенте нет, и поэтому для зачисления внефракционных народных депутатов и депутатов из фракции Партии регионов принимается такое решение судами, чтобы заставить их голосовать за необходимые власти законы, в частности за векселя.

Она отметила, что Домбровский и Балога должны остаться народными депутатами.