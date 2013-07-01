Президент Грузии Михаил Саакашвили назначил президентские выборы на 27 октября, заявила пресс-спикер главы государства Манана Манджгаладзе.

"Президент Грузии, согласно Конституции, принял решение о назначении даты очередных президентских выборов в Грузии. Президент Грузии 1 июля подписал распоряжение, и данный правовой акт уже издан. Соответственно очередные выборы президента пройдут 27 октября 2013 года, это последнее воскресенье октября", - сказала Манджгаладзе, сообщает РИА Новости.

На данный момент известны трое кандидатов в президенты: вице-премьер Грузии, министр образования и науки Георгий Маргвелашвили от коалиции "Грузинская мечта", лидер "Лейбористской партии" Шалва Нателашвили, а также экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе, которую выдвинула общественная организация "Народное собрание".

Кандидат от пропрезидентской партии "Единое национальное движение" будет выявлен по итогам праймериз до конца июля, напоминает агентство "Новости-Грузия".

В соответствии с принятыми изменениями в Конституцию Грузии, после инаугурации Президента, которого изберут в 2013 году, власть в стране фактически перейдет к парламенту и правительству. Новая модель Конституции, принятая парламентом в 2010 году, предусматривает сокращение полномочий Президента и перераспределение их между парламентом и правительством.