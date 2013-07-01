Президент Польши увидел в Украине «большой прогресс»

Президент Польши Бронислав Коморовский отмечает ощутимый прогресс в выполнении Украиной условий, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом на саммите "Восточного партнерства" в ноябре в Вильнюсе.

Об этом он сказал польскому информационному агентству РАР.

"Вижу большой прогресс у Украины, который касается выполнения взятых ею обязательств, не только по делу ведения переговоров и парафирования Соглашения об ассоциации, но также по делу выполнения необходимых условий (для подписания)", - сказал он.

Коморовский обратил внимание на ряд начатых реформ и изменений в законодательстве Украины, среди которых он упомянул реформу избирательного законодательства и реформирование прокуратуры.

"Как видно, в Украине есть четкая тенденция, направленная на ускорение работы над законодательством, что может быть условием согласия ЕС на подписание Соглашения об ассоциации", - сказал Президент Польши.

По словам Коморовского, еще много времени до нынешнего саммита "Восточного партнерства", и Литва, которая председательствует в Евросоюзе, прилагает усилия, чтобы это мероприятие закончилось успехом. "У нас здесь общие интересы", - сказал Коморовский.