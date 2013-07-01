Янукович озаботился правами журналистов и свободой слова

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

В частности, с целью обеспечения соблюдения законов по вопросам свободы слова и недопущения вмешательства в профессиональную деятельность журналистов министру внутренних дел Виталию Захарченко Президент поручил обеспечивать оперативное реагирование на нарушения законов по вопросам свободы слова и защиты прав журналистов в Украине и информировать его ежемесячно до 10 числа.

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В то же время, в соответствии с поручением, генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке предложено усилить надзор за соблюдением законов по вопросам свободы слова и защиты прав журналистов в Украине и информировать Президента также ежемесячно до 10 числа.