Ефремов готов поддержать День Европы - «чтобы никакого обмана»

Председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов предлагает в среду, 3 июля, на пленарном заседании парламента рассматривать только евроинтеграционные законопроекты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По словам Ефремова, на текущую неделю запланировано рассмотрение 5 евроинтеграционных законопроектов, в частности, двух - во вторник и трех - в четверг.

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“Возможно, Владимир Васильевич, нужно было бы согласовать с лидерами фракций всех, если мы готовы эти законопроекты проголосовать консолидировано, то сделать в среду то, что предлагает Арсений Петрович (выделить для евроинтеграционных законов отдельный день - УНИАН). Мы бы это поддержали - день по евроинтеграции”, - сказал Ефремов, обращаясь к председателю ВР Владимиру Рыбаку.

Ефремов считает, что в таком случае не будет никакого обмана и все законопроекты действительно должны быть проголосованы.

По словам Ефремова, всего есть 16 документов, которые нуждаются в принятии для процесса евроинтеграции, и они находятся на разных стадиях готовности, в частности, некоторые - на доработке в Конституционном Суде, и их можно будет рассматривать только в сентябре.

Также Ефремов отметил, что один законопроект будет сложно рассматривать в парламенте – в отношении сексуальных меньшинств. “Ни в одной фракции нет достаточного количества людей, которые будут голосовать сегодня за этот законопроект”, - считает он.