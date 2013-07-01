Яценюк ждет Януковича в Раде в пятницу
11:31, 01 июля 2013Политика
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В пятницу, 5 июля, в Верховной Раде должен выступить Президент Украины Виктор Янукович.
Яценюк ждет Януковича в Раде
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Согласительного совета сказал председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.
“После нашей встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем (19 июня - УНИАН) он заявил, что готов выступить в Верховной Раде Украины. Поэтому я обращаюсь к Вам, господин председатель, чтобы Президент Украины Виктор Янукович выступил в пятницу в стенах Верховной Рады Украины, как мы договаривались, вместо Часа вопросов к правительству”, - сказал Яценюк, обращаясь к председателю парламента Владимиру Рыбаку.
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