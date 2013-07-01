Яценюк ждет Януковича в Раде в пятницу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Согласительного совета сказал председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

“После нашей встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем (19 июня - УНИАН) он заявил, что готов выступить в Верховной Раде Украины. Поэтому я обращаюсь к Вам, господин председатель, чтобы Президент Украины Виктор Янукович выступил в пятницу в стенах Верховной Рады Украины, как мы договаривались, вместо Часа вопросов к правительству”, - сказал Яценюк, обращаясь к председателю парламента Владимиру Рыбаку.