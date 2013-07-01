СМИ: Газпром вернет немецкой RWE более 1 миллиарда евро

ОАО "Газпром"может вернуть немецкой компании RWE свыше одного миллиарда евро платежей за газ, произведенных с мая 2010 года, после проигрыша в споре в арбитражном суде Вены и пересмотра формулы закупочных цен, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

В прошлый четверг RWE сообщила, что арбитраж постановил вернуть ей часть платежей, а также скорректировал формулу, по которой рассчитывается закупочная цена, с учетом тех условий, которые были на рынке в это время.

По теме: Миллер пугает Европу: «украинские друзья» тянут с закачкой газа в ПХГ

Возврат средств "Газпром" будет осуществлять в течение трехлетнего периода. Представитель RWE Мартин Пак (Martin Pack) отказался от комментариев, однако заявил, что детали решения суда будут опубликованы в ближайшее время.