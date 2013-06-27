Посол Украины вручил Лукашенко верительные грамоты

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Беларуси.

«Прежде всего, хочу отметить твердую приверженность укреплению связей с Украиной - нашим ближайшим соседом и очень надежным партнером. Мой недавний официальный визит в Украину еще раз подтвердил взаимную заинтересованность и стремление государств конструктивно решать актуальные вопросы», - сказал Лукашенко, принимая верительные грамоты у Ежеля.

«Мы сходимся во взглядах в том, что касается необходимости углубления политического диалога, развития экономических связей и интенсификации всего спектра межгосударственного взаимодействия. Необходимо, чтобы такая двусторонняя работа органично учитывала происходящие на постсоветском пространстве новые масштабные интеграционные процессы», - подчеркнул Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович 3 апреля назначил Ежеля послом Украины в Беларуси.