Президент Египта пугает протестующих параличом и хаосом в стране

В своей речи по случаю года пребывания в должности Мурси признал, что допустил некоторые "ошибки", и предложил оппонентам сказать свое слово при внесении поправок в новую конституцию.

Однако он также пригрозил тем, кто, по его словам, готовит против него заговор и пытается "саботировать" демократию.

На выходных в городах страны планируются новые протесты с требованием отправить президента в отставку. Власти уже отправили в эти города войска.

Перед речью Мурси в северном городе Мансура произошли кровавые столкновения.

Во время драки между сторонниками и противниками правительства погибли два человека и были ранены 170, сказал представитель министерства здравоохранения.

"Радикальные меры"

Мохаммед Мурси, член "Братьев мусульман", 30 июня 2012 стал первым исламским президентом Египта, выиграв выборы, которые мир признал свободными и честными. Его первый год в должности был омрачен непрерывными политическими противостояниями и глубоким падением экономики.

В своем двухчасовом телеобращении, которое вышло в эфир в среду вечером, Мурси защищал свои шаги, признал ошибки и пообещал немедленные и радикальные реформы.

"Я был прав в одних случаях и неправ в других, - сказал он. - После года в должности я понял, что для того, чтобы революция достигла своей цели, нужны радикальные меры".

Он извинился за нехватку горючего, которая вызвала огромные очереди на автозаправках и разозлила египтян, а также за недостаточную работу с молодежью.

Но вскоре примирительные интонации Мурси переросли в обвинения в адрес тех, кого он считает виновными в проблемах Египта, сообщает из Каира корреспондент ВВС Алим Макбул.

"Я взял ответственность за страну, которая блуждала в коррупции, и напоролся на войну против себя", - сказал он, назвав имена нескольких политиков, судей и журналистов, которые, по его словам, хотят "перевести стрелки назад", к эпохе Мубарака.

"Политическая поляризация и конфликты достигли стадии, которая угрожает нашему молодому опыту демократии и может привести к параличу и хаосу во всем народе, - предостерег он. - Враги Египта не жалеют усилий для саботажа демократии".

Президент также обвинил лидеров оппозиции в нежелании участвовать в национальном диалоге.

Президент сказал, что в четверг пригласит руководителей партий, чтобы выбрать председателя комитета, который подготовит поправки к конституции. Основной закон утвердили на прошлогоднем референдуме, состоявшемся на фоне протестов со стороны секуляристов, либералов, женщин и представителей меньшинств.

"Я обращаюсь к оппозиции: дорога к изменениям открыта. Мы протягиваем вам наши руки", - сказал он.

ВВС Украина