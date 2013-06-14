Кабмин остановил действие постановления о введении биопаспортов

Текст соответствующего постановления от 12 июня в 2013 г. № 415 «О приостановке действия постановления Кабинета министров Украины от 13 марта в 2013 г. № 185» обнародовано на Правительственном портале.

В частности, в документе отмечается: «Приостановить действие постановления Кабинета министров Украины от 13 марта в 2013 г. № 185 “Некоторые вопросы выполнения Закона Украины “О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус” (Официальный вестник Украины, 2013 г., № 25, ст. 841)».

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В связи с этим возобновить действие постановлений Кабинета министров Украины согласно прилагаемому перечню.

Кроме того, «Министерству внутренних дел вместе с Министерством финансов в трехмесячный срок подать на утверждение единые образцы бланков документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, и порядки, регламентирующие выдачу, обмен, пересылку, изъятие, возвращение государству, уничтожение документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица».

Согласно настоящему документу, в Украине вводились биометрические паспорта. В частности, по закону, паспорт будет содержать встроенный чип с биометрической информацией: фото человека, отпечатки пальцев и информацию о гражданине, которая содержится в действующем паспорте. При желании, в биометрический паспорт может быть включена дополнительная информация. В то же время информация биометрических паспортов вносится в Единый государственный демографический реестр - это электронная информационно-телекоммуникационная система, предназначенная для хранения, обработки, использования информации о гражданине государства. Также, по закону, такая информация является конфиденциальной, а ее неразглашение гарантируется государством.

Введение в Украине биометрических паспортов обусловлено Планом действий о введении безвизового режима с ЕС, одобренным в ноябре 2010 года.

13 марта 2013 г. Кабмин принял постановление № 185 «Некоторые вопросы выполнения Закона Украины “О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус”.

Этим постановлением Кабмин утвердил единые образцы бланков документов, которые удостоверяют личность, подтверждают гражданство Украины или специальный статус лица; а также порядки централизованного оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, уничтожения - паспорта гражданина Украины; паспорта гражданина Украины, который не содержит бесконтактный электронный носитель; паспорта гражданина Украины, информация на бесконтактный электронный носитель которого не вносится; паспорта гражданина Украины для выезда за границу; паспорта гражданина Украины для выезда за границу, который не содержит бесконтактный электронный носитель; паспорта гражданина Украины для выезда за границу, информация на бесконтактный электронный носитель которого не вносится; временного удостоверения гражданина Украины; удостоверения водителя; удостоверения водителя, которое не содержит бесконтактный электронный носитель; удостоверения водителя, информация на бесконтактный электронный носитель которого не вносится; удостоверения личности без гражданства для выезда за границу; вида на постоянное жительство; вида на временное жительство; удостоверения беженца; проездного документа беженца; карточки мигранта.

Также постановлением вводилось изготовление, оформление и выдача документов, образцы бланков которых утверждены этим постановлением, с применением средств Государственной информационной системы регистрационного учета физических лиц и их документирования.

Постановлением также устанавливалось, что документы, выданные до вступления в силу этого постановления, являются действующими в течение срока, на который они были выданы, и отмечалось, что до введения и выдачи документов, образцы бланков которых утверждены этим постановлением, документы оформляются с использованием бланков предыдущих образцов.