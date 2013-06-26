В Сирии освобождена украинка, которая в мае исчезла в Ливане

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге директор Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебыйнис.

“В результате комплексных мероприятий, предпринятых МИД Украины и соответствующими дипломатическими учреждениями Украины совместно с компетентными органами Ливана и Сирии, в Сирии была освобождена гражданка Украины, которая в ночь с 23 на 24 мая пропала в Ливане”, - проинформировал Перебийнис.

По его словам, на данное время украинка находится в безопасном месте на территории Турции.

МИД и Посольство Украины в Турции принимают меры по ее возвращению на Родину, добавил он.