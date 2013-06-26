В Сирии освобождена украинка, которая в мае исчезла в Ливане
13:54, 26 июня 2013Политика
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В Сирии освобождена гражданка Украины, которая в мае пропала на территории Ливана.
Перебыйнис сообщил об освобождении украинки
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге директор Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебыйнис.
“В результате комплексных мероприятий, предпринятых МИД Украины и соответствующими дипломатическими учреждениями Украины совместно с компетентными органами Ливана и Сирии, в Сирии была освобождена гражданка Украины, которая в ночь с 23 на 24 мая пропала в Ливане”, - проинформировал Перебийнис.
По его словам, на данное время украинка находится в безопасном месте на территории Турции.
МИД и Посольство Украины в Турции принимают меры по ее возвращению на Родину, добавил он.
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