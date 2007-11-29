В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ СОЗДАНА КОАЛИЦИЯ

Демократическая коалиция в составе 228 народных депутатов создана официально.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на общем собрании депутатов фракций НУ-НС и БЮТ.

Как сообщил один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ, свои подписи под соглашением о создании демократической коалиции поставили 156 депутатов от БЮТ и 72 – от НУ - НС.

«Это дает нам основания говорить, что в соответствии с действующей Конституцией демократическая коалиция состоялась», - сказал он.

Депутаты путем голосования единодушно поддержали создание демократической коалиции, после чего лидеры фракций Юлия ТИМОШЕНКО и Вячеслав КИРИЛЕНКО подписали соглашение уже официально.

Также сейчас планируется решить вопрос о создании совета коалиции, а также вопрос, касающийся кандидатур на должность премьер-министра Украины и Председателя Верховной Рады