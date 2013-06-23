Янукович призвал украинцев к здоровому образу жизни

Стремление провести зимние Олимпийские игры 2022 года свидетельствует о готовности Украины принимать международные соревнования высшего уровня.

Об этом говорится в поздравлении Президента Украины по случаю Международного олимпийского дня, текст которого размещен на сайте главы государства.

Как отмечается в поздравлении, «Олимпийское движение на протяжении многих лет объединяет людей из разных уголков планеты независимо от возраста, пола, расы, религиозных или политических вкусов. Украина имеет славную спортивную историю, ежегодно вписывая в ее летопись выдающиеся достижения, на примерах которой воспитывается современная молодежь - поколение будущих победителей. Наше стремление провести зимние Олимпийские игры 2022 года свидетельствует о планомерной и стратегической работе относительно развития спорта в Украине, готовности государства принимать международные соревнования высшего уровня».

Янукович также призвал всех граждан к активному и здоровому образу жизни и пожелал крепкого здоровья, вдохновения и новых свершений.