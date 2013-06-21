Рыбак надеется, что Янукович выступит в Раде на следующей неделе
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак надеется, что Президент Украины Виктор Янукович выступит перед депутатами на последней пленарной неделе второй сессии – 2-5 июля.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом Рыбак сказал в интервью телеканалу «Рада».
«Думаю, что мы договоримся, что в Верховной Раде будет порядок, мы пригласим Президента Виктора Федоровича Януковича, и он выступит с Посланием перед депутатами», - сказал Рыбак.
Он также отметил, что в среду во время встречи главы государства с лидерами депутатских фракций передал Президенту Украины пять вопросов, которые затронула оппозиция, и Глава государства «очень тщательно их проанализировал», после чего выступили лидеры фракций.
Рыбак изложил свое виденье причин ситуации, которая сложилась в парламенте, отметив, что она обусловлена началом предвыборной кампании, несмотря на то, что до выборов еще полтора года.
Председатель ВР также отметил, что две трети депутатов впервые пришли в парламент, многие из них еще не отошли от «митинговости» и не имеют политической культуры.
Вместе с этим, Рыбак выразил надежду, что депутатскому корпусу удастся найти понимание, и депутаты «услышат друг друга».
По словам руководителя парламента, Янукович обратился к лидерам фракций с просьбой рассмотреть важные для людей социальные вопросы, а также законопроекты относительно европейской интеграции.
Одним из важных законов, принятие которого является одним из обязательств Украины перед Европейским Союзом, Рыбак назвал закон о прокуратуре, и выразил надежду, что в сентябре он будет принят.
Как сообщал УНИАН, 6 и 7 июня оппозиционные фракции заблокировали трибуну ВР, требуя, чтобы Президент лично представил в парламенте ежегодное послание, текст которого в печатной форме был роздан депутатам.
Президент Янукович пригласил на встречу лидеров фракций парламента, которая состоялась 19 июня в АП.
Лидеры «УДАРа» и «Свободы» Виталий Кличко и Олег Тягнибок не принимали участия в этой встрече.
В то же время по ее результатам лидер КПУ проинформировал, что Президент может выступить в ВР во время закрытия сессии парламента.