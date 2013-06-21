Украина передаст руководство в ОЧЭС Армении

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе заседания Кожара отчитался о председательстве Украины в ОЧЭС, которое длилось на протяжении последних 6 месяцев.

В ходе встречи рассматривались вопросы сотрудничества между членами организации, выполнения резолюций, постановлений и рекомендаций Совета министров, сотрудничества ОЧЭС с Евросоюзом, обращений о продлении статуса наблюдателей в ОЧЭС, деятельности Фонда развития проектов и органов ОЧЭС и другие.

На пресс-конференции, состоявшейся после заседания, Кожара положительно оценил проделанную работу.

«Председательствование Украины было успешным. В его процессе были достигнуты конкретные результаты, в частности, состоялись важные встречи на уровне министров, встречи рабочих групп по транспорту, прошедшие 28-29 мая в Одессе», - сказал министр.

Он добавил, что Украина внесла значительный вклад в деятельность ОЧЭС и надеется, что предложения украинской стороны найдут свое отражение в дальнейшем развитии в сфере туризма, торгово-экономическом сотрудничестве.

Кожара также особо отметил перспективность в деятельности ОЧЭС экономического направления.

«Черноморский регион – регион с все более возрастающими экономическими возможностями и потенциалом. Мы внимательно смотрим на то, как развиваются все страны нашего региона… В среднем по ОЧЭС развитие на 6% в год происходит», - сказал дипломат.

Он также сообщил, что в конце сегодняшнего заседания в торжественной обстановке председательствование в ОЧЭС передано Армении.

«Мы, как бывшие председатели, будем помогать этой стране в председательствовании», - сказал министр иностранных дел Украины.

Официально Армения вступит в роль председателя с 1 июля 2013 года.