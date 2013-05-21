В четверг в Ялту съедутся министры экономики стран ОЧЭС

Встреча министров по экономическим вопросам стран-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) пройдет в Ялте 23 мая.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли.

Во время встречи министры обсудят перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в Черноморском регионе.

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Также предусматривается проведение ряда двусторонних встреч руководителей делегаций.

Как сообщал УНИАН, Украина председательствует в ОЧЭС с 1 января по 30 июня 2013 года.

*** Процесс Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС) был начат 25 июня 1992 года с подписанием его странами-участницами Стамбульской декларации и Босфорского заявления.

5 июня 1998 года на Ялтинском саммите ЧЭС был принят Устав Организации ЧЭС.

В настоящее время членами Организации являются 12 стран: Азербайджан, Албания, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Молдова, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина.