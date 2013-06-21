Путин объяснил Меркель, почему ему приходится громко выражаться

Об этом сообщает РИА Новости.

Путин заверил, что Россия всегда готова прислушиваться к своим партнерам, но только при условии, что они не будут навязывать свои правила.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, отвечая на вопросы на пленарном заседании ПМЭФ, сказала, что потенциал партнерства между ЕС и Россией еще полностью не исчерпан и что Россия играет важную стратегическую роль.

"Российский президент не всегда выражается тихо, иногда и несколько громко. Но, тем не менее, это не мешает нам дальше кооперироваться", - сказала она.

"Громко приходится выражаться для того, чтобы услышали. Но если слишком громко, я прошу меня извинить", - ответил Путин.

Он напомнил, что задача присоединения России к ВТО, наконец, решена, но остается еще много разногласий, что, по его словам, вполне естественно. "Безусловно, все это нужно делать на фоне гармонизации наших общих принципов в сфере гуманитарного права, понимания, что такое права человека, как они должны быть обеспечены, что такое общие ценности. Здесь много еще вещей, которые надо согласовать", - отметил президент РФ.

Путин подчеркнул, что надо внимательно и с уважением относиться друг к другу. "Россия всегда готова слушать, прислушиваться к нашим партнерам, коррелировать что-то, но только при условии, что нам никто менторски не будет диктовать свои правила. Но, судя по всему, я могу сказать, что особенно за последнее время я этого и не вижу, этого не происходит", - сказал он.