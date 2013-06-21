Немецкие врачи уехали из больницы Тимошенко без комментариев

Лечащие врачи экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко из берлинской клиники “Шарите” покинули ЦКБ “Укрзализницы” в Харькове, не пообщавшись с журналистами и не прокомментировав свой визит.

Как передает корреспондент УНИАН, в 16.00 микроавтобус с Аннет Райсхауэр и Карлом Максом Айнхойплем покинул территорию медзаведения.

Сторонники Тимошенко, которые в эти минуты дежурят возле проходной больницы, встретили немецких врачей скандированием “Юле свободу!”.