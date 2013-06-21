Немецкие врачи уехали из больницы Тимошенко без комментариев
16:23, 21 июня 2013Политика
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Немецкие врачи покинули больницу, не прокомментировав своего визита к Тимошенко.
Сторонники Тимошенко дежурят возле больницы
Лечащие врачи экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко из берлинской клиники “Шарите” покинули ЦКБ “Укрзализницы” в Харькове, не пообщавшись с журналистами и не прокомментировав свой визит.
Как передает корреспондент УНИАН, в 16.00 микроавтобус с Аннет Райсхауэр и Карлом Максом Айнхойплем покинул территорию медзаведения.
Сторонники Тимошенко, которые в эти минуты дежурят возле проходной больницы, встретили немецких врачей скандированием “Юле свободу!”.
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