Яценюк едет на переговоры в Брюссель

23-24 апреля председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк посетит Брюссель.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщина», визит состоится по приглашению вице-президента Европарламента Яцека Протасевича.

В рамках визита состоятся встречи А.Яценюка с европейским комиссаром по вопросам политики расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле, европейским комиссаром по вопросам торговли Карлом де Гухтом, вице-президентом Европарламента Я.Протасевичем, президентом Европейской народной партии Вилфредом Мартенсом, депутатами Европарламента Ребеккой Хармс и Инесе Вайдере.