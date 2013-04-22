Яценюк едет на переговоры в Брюссель
22:10, 22 апреля 2013Политика
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Яценюк 23-24 апреля встретится в Брюсселе с членами Еврокомиссии и руководством и депутатами Европарламента.
Яценюк едет по приглашению Протасевича
23-24 апреля председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк посетит Брюссель.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщина», визит состоится по приглашению вице-президента Европарламента Яцека Протасевича.
В рамках визита состоятся встречи А.Яценюка с европейским комиссаром по вопросам политики расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле, европейским комиссаром по вопросам торговли Карлом де Гухтом, вице-президентом Европарламента Я.Протасевичем, президентом Европейской народной партии Вилфредом Мартенсом, депутатами Европарламента Ребеккой Хармс и Инесе Вайдере.
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