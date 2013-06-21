Глава МИД Германии: Украина стоит на историческом перепутье

Министр иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле надеется, что осенью этого года на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе будет подписано Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Вестервелле сказал сегодня в Киеве во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Леонидом Кожарой.

«Я надеюсь, что осенью этого года будет подписано Соглашение об ассоциации», - сказал Вестервелле.

Министр иностранных дел Германии отметил, что на сегодняшний день Украина находится «на историческом перепутье», и он бы очень хотел, чтобы Украина решила идти в Европу, чтобы «это было решение в интересах сообщества ценностей».

По словам Вестервелле, Германия отмечает все прогрессивные шаги, которые осуществила Украина на пути евроинтеграции, но нужно еще сделать дальнейшие шаги в сфере реформ, прежде всего в правовой, в сфере юстиции, построении правового государства.

«Я думаю, что Украина это осуществит», - сказал он.

Вестервелле также приветствовал активную позицию Кожары во время председательства Украины в ОБСЕ.

«Я вижу Украину неотъемлемой частью Европы, мостиком между Востоком и Западом. Украина является страной многоконфессиональной, которая имеет большие этнические и культурные связи, и после прекращения разделения Европы Украина может с гордостью показывать свою историю и свой язык», - прибавил он.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о подписании Соглашения об ассоциации в 2007 году, а о зоне свободной торговли, которая является составляющей Соглашения об ассоциации, - в 2008 году.

В конце 2011 года стороны заявили о завершении переговоров, а 30 марта 2012 года парафировали соглашение.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил выводы в отношении Украины, в которых отметил, что готов подписать Соглашение об ассоциации с Украиной на Вильнюсском саммите “Восточного партнерства”, запланированном на конец ноября 2013 года, при условии прогресса Украины в вопросах изменения избирательного законодательства, решения проблемы выборочного правосудия и продолжения реформ в рамках Повестки дня ассоциации.