Кожара просит Германию помочь в выполнении Украиной критериев ЕС

Министр иностранных дел Леонид Кожара просит Германию помочь Украине в выполнении критериев Европейского Союза, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации из ЕС, которые Украина еще не выполнила.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кожара сказал сегодня в Киеве во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле.

«Я попросил помощи и усиленного сотрудничества по вопросам, которые еще остаются нерешенными», - сказал Кожара.

Он отметил, что Германия является для Украины чрезвычайно важным стратегическим партнером, кроме того - это самая большая страна ЕС.

«Позиция Германии во многих вопросах будет решающей, и мы хотели бы, чтобы по всем вопросам - и двустороннего сотрудничества, и евроинтеграции - у нас было понимание», - сказал Кожара.

Он сообщил, что главным вопросом на переговорах с Вестервелле был вопрос евроинтеграции Украины.

По словам Кожары, он проинформировал Вестервелле о том, что сегодня делает Украина для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

«Как о позитивных сдвигах, так и о вопросах, которые еще Украина не смогла выполнить для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС», - сказал глава МИД Украины.

«Я считаю, что этот визит чрезвычайно важный, и должен дать позитивные результаты с точки зрения понимания позиции и Украины, и Германии, и ЕС», - добавил Кожара.

Кроме того, Кожара сообщил, что 2 июля в Берлине планируется его рабочая встреча с Вестервелле.

В данное время Вестервелле проводит встречу с дочкой экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Евгенией, после которой он встретится с лидерами оппозиционных парламентских фракций «Батькивщина» и «УДАР» Арсением Яценюком и Виталием Кличко. Также Вестервелле сегодня проведет встречу с Президентом Украины Виктором Януковичем.