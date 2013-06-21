Лишь 183 депутата обнародовали свои декларации

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародовали во время презентации результатов мониторинга представитель неправительственной организации (НПО) "Центр политических студий" Виктор Таран и член общественного движения «Честно» Инна Борзило.

В частности, 43 депутата предоставили активистам движения "Честно" бумажные копии данных документов. Отказали - 7. «Но это утешительные цифры, поскольку в прошлом году свои декларации обнародовали лишь 75 депутатов", - отметила Борзило.

Из фракции "УДАР" декларацию подали 42 депутата, из "Батькивщины" - 60, Партии регионов – 23, "Свободы" - 26. Рекордсменом по непрозрачности оказалась КПУ, народные депутаты которой по состоянию на 17 мая подали только 2 налоговые декларации, подытожила она.

В свою очередь, по данным НПО "Центр политических студий", около 1/3 председателей областных и районных государственных администраций проигнорировали процедуру обнародования данного финансового документа, или не предоставили их копий мониторинговой группе.

По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Виктора Чумака, реальные состояния государственных служащих не соответствуют задекларированным. "Парламентарии или правительственные чиновники занимаются антикоррупционной деятельностью лишь тогда, когда есть внешнее давление", - отметил он.

Комментируя данные мониторинга, первый заместитель председателя Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Игорь Попов заметил, что на сегодняшний день не существует действующего механизма проверки достоверности данных, которые указаны в декларации должностных лиц, «подарки и другие вещи часто не декларируют», отметил, в частности, он.

Попов также добавил, что на сегодняшний день в действующем антикоррупционном законодательстве отсутствуют реальные механизмы привлечения к ответственности. По его словам, штраф в размере 400 грн не является эффективным инструментом, который побуждал бы парламентариев и госслужащих добросовестно и своевременно подавать декларации.

Во время презентации активисты и журналисты более 40 мониторинговых НПО заявили о намерении в рамках общенациональной инициативы по мониторингу соответствия стиля жизни высокопоставленных должностных лиц Украины задекларированным ими состояниям "Декларации без декораций" запустить в сентябре специальный веб-сайт.

Они отметили, что действующее антикоррупционное законодательство обязывает всех служащих Украины декларировать не только свои доходы и имущество, но и любые одноразовые расходы, которые превышают 80 тыс. грн (до 2014 года - 150 тыс. грн.).

Как сообщал УНИАН, согласно требованиям законодательства, депутаты должны были подать декларации в Аппарат Верховной Рады до 1 апреля. На протяжении 30 дней после представления декларации должны быть опубликованы в официальных изданиях парламента.