После двух недель работы премьер Палестины подал в отставку

Хамдаллах был назначен на эту должность всего две недели назад, заменив Салама Файяда, который подал в отставку еще в апреле.

Как сообщили в его аппарате, премьер подал заявление об отставке президенту Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу из-за «конфликта вокруг полномочий», без объяснений, что имеется в виду, передает Радио Свобода.

Пока нет точной информации о том, президент Аббас принял отставку премьера.

Президент назначил в правительство Хамдаллаха сразу двух вице-премьеров, по политическим и по экономическим вопросам, как считают обозреватели, очевидно для того, чтобы компенсировать недостаток политического опыта Рами Хамдаллаха, ученого и педагога.