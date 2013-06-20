После двух недель работы премьер Палестины подал в отставку

21:19, 20 июня 2013
Политика
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Премьер-министр Палестинской национальной администрации Рами Хамдаллах подал в отставку.

Рами Хамдаллах подал в отставку / Фото: www.sem40.ru

Хамдаллах был назначен на эту должность всего две недели назад, заменив Салама Файяда, который подал в отставку еще в апреле.

Как сообщили в его аппарате, премьер подал заявление об отставке президенту Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу из-за «конфликта вокруг полномочий», без объяснений, что имеется в виду, передает Радио Свобода.

Пока нет точной информации о том, президент Аббас принял отставку премьера.

Президент назначил в правительство Хамдаллаха сразу двух вице-премьеров, по политическим и по экономическим вопросам, как считают обозреватели, очевидно для того, чтобы компенсировать недостаток политического опыта Рами Хамдаллаха, ученого и педагога.

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