Янукович изменил состав Совета регионов
19:44, 19 июня 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович подписал указ № 340/2013 “Об изменениях в составе Совета регионов”.
Янукович изменил состав Совета регионов
Соответствующий документ обнародован на официальном сайте Президента Украины.
Этим Указом глава государства ввел в состав Совета регионов председателя Запорожского областного совета Виктора Межейко.
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Этим же Указом Президент вывел из состава Совета регионов П.Матвиенко.
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