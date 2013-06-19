Янукович изменил состав Совета регионов

Президент Украины Виктор Янукович подписал указ № 340/2013 “Об изменениях в составе Совета регионов”.

Соответствующий документ обнародован на официальном сайте Президента Украины. Этим Указом глава государства ввел в состав Совета регионов председателя Запорожского областного совета Виктора Межейко. По теме: Запорожский облсовет сменил председателя Этим же Указом Президент вывел из состава Совета регионов П.Матвиенко.

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