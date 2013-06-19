Янукович изменил состав Совета регионов

19:44, 19 июня 2013
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович подписал указ № 340/2013 “Об изменениях в составе Совета регионов”.

Віктор Янукович

Соответствующий документ обнародован на официальном сайте Президента Украины.

Этим Указом глава государства ввел в состав Совета регионов председателя Запорожского областного совета Виктора Межейко.

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Этим же Указом Президент вывел из состава Совета регионов П.Матвиенко.

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