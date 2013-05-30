Запорожский облсовет сменил председателя

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято депутатами Запорожского областного совета сегодня, 30 мая, в ходе 27-й сессии облсовета.

За досрочное прекращение полномочий главы облсовета Матвиенко в ходе тайного голосования высказались 88 из 92 присутствовавших в зале депутатов. За избрание новым председателем Запорожского облсовета Виктора Межейко проголосовали 90 из 92 присутствовавших на сессии депутатов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожского областного совета, основанием для внесения в повестку дня сессии вопроса о досрочном прекращении полномочий председателя облсовета Матвиенко стало его заявление, поданное в аппарат Запорожского облсовета 28 мая.

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В соответствии с решением депутатов, Матвиенко уволен с поста председателя Запорожского областного совета, но сохранил свое место в депутатском корпусе в составе фракции ПР.

Межейко до сегодняшнего дня являлся депутатам Запорожского облсовета, членом президиума облсовета и главой постоянной комиссии по гуманитарным вопросам. Он также является руководителем Запорожской областной федерации футбола.