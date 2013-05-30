Запорожский облсовет сменил председателя
Председателем Запорожского облсовета вместо Павла Матвиенко (Партия регионов) избран Виктор Межейко (Партия регионов).
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято депутатами Запорожского областного совета сегодня, 30 мая, в ходе 27-й сессии облсовета.
За досрочное прекращение полномочий главы облсовета Матвиенко в ходе тайного голосования высказались 88 из 92 присутствовавших в зале депутатов. За избрание новым председателем Запорожского облсовета Виктора Межейко проголосовали 90 из 92 присутствовавших на сессии депутатов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожского областного совета, основанием для внесения в повестку дня сессии вопроса о досрочном прекращении полномочий председателя облсовета Матвиенко стало его заявление, поданное в аппарат Запорожского облсовета 28 мая.
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В соответствии с решением депутатов, Матвиенко уволен с поста председателя Запорожского областного совета, но сохранил свое место в депутатском корпусе в составе фракции ПР.
Межейко до сегодняшнего дня являлся депутатам Запорожского облсовета, членом президиума облсовета и главой постоянной комиссии по гуманитарным вопросам. Он также является руководителем Запорожской областной федерации футбола.