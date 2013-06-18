Дело Щербаня по закону не могут передать в суд без допроса Тимошенко - Власенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.Власенко сказал журналистам перед ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове.

«По закону - нет, а в реальности - да», - сказал С.Власенко. Вместе с тем он напомнил, что 21 мая 2013 по постановлению следователя следствие по делу Щербаня было приостановлено.

«Это было логично и понятно, если они отправили заявления о международной правовой помощи», - отметил C.Власенко. При этом защитник не исключил, что следствие по данному уголовному делу будет возобновлено после предоставления международной правовой помощи.

«Дело приостановлено до наступления определенного события. Если это событие наступит, то, конечно, что дело может быть возобновлено, я этого не исключаю», - добавил защитник экс-премьер-министра.П

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Он также подчеркнул, что обвинение Тимошенко по делу Щербаня, не могло быть предъявлено, поскольку его не существует вообще.

«Меня удивляет другое: два года Ренат Кузьмин (заместитель Генерального прокурора Украины - УНИАН) ездил и рассказывал, что у него еще два года назад было все, чтобы это следствие завершить», - сказал С.Власенко.

«По закону это дело не должны были вообще открывать, обвинение не должно быть предъявлено, поскольку его не существует вообще», - добавил защитник экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.