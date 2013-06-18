19 июня (среда) 2013 года в 12:00

в Институте Горшенина состоится круглый стол

«МОЖНО ЛИ ДОБИТЬСЯ ПРАВОСУДИЯ В УКРАИНСКОМ СУДЕ?»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Информационный повод для обсуждения: Украина выполнила решение Европейского суда по правам человека и освободила Ивана Нечипорука, который провел в тюрьме 7 лет за убийство, которого не совершал.

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Можно ли рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в Украине?

2. Почему украинские суды игнорируют европейские нормы права и обязательства, взятые на себя Украиной перед Европой?

3. Как добиться от нашего государства исполнения решений Европейского суда по правам человека?

4. Почему за ошибки прокуратуры, милиции и судов должны платить украинские налогоплательщики?

5. Почему Иван Нечипорук оставался в тюрьме целый год после того, как Европейский суд по правам человека признал применение пыток, незаконное задержание и несправедливое судебное разбирательство в его деле?

Участники круглого стола:

1. ТАТЬЯНА ЯБЛОНСКАЯ – юрист, правозащитник, принимавшая участие в деле Нечипорука;

2. СЕМЕН ГЛУЗМАН – правозащитник, психиатр, член коллегии Пенитенциарной службы Украины;

3. ИВАН НЕЧИПОРУК – осужденный за убийство по сфабрикованному делу;

4. ЮРИЙ СУХОВ – бывший правительственный уполномоченный по вопросам антикоррупционной политики, адвокат Юлии Тимошенко

Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)