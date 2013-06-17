Гриценко согласен сдать мандат только вместе с Яценюком

Свою позицию политик обнародовал на своей странице в Facebook.

На тему: Батькивщина требует, чтобы Гриценко сдал мандат

«Персональное дело обсуждали почти полтора часа. Чего только не услышал: дискредитирует оппозицию, предатель, враг, воюет против Батькивщины и лично против Юлии Тимошенко, союзник Януковича, Левочкина ... Звучали предложения выгнать из фракции, выгнать из парламента, принимать решение сразу и немедленно. Наконец, проголосовали, чтобы я сам покинул фракцию и положил депутатский мандат. Перед голосованием я четко заявил: 1) из фракции не уйду 2) мандат положить могу, не проблема - но только вместе с Яценюком! Почему с Яценюком? Потому что именно он, своими "фронтовыми тушками", своими действиями и бездействием - дискредитирует оппозицию больше всех. Яценюк положить мандат отказался :) », - пишет Гриценко.

Председатель «Гражданской позиции», также поблагодарил тех, кто воздержался при голосовании.

Как сообщалось, сегодня фракция «Батькивщина» обратилась к народному депутату Анатолию Гриценко с требованием сложить депутатский мандат.