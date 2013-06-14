Альтернативы Януковичу нет: Азаров обещает еще семь лет стабильности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил на пресс-конференции.

«Любой, кто анализирует политическую ситуацию в стране непредвзято, незашорено, прекрасно понимает, что у Украины есть примерно 7 лет стабильности. Это очевидный неоспоримый факт», - сказал Азаров.

Он отметил, что альтернативы нынешнему Президенту Виктору Януковичу на президентских выборах, которые должны состояться в 2015 году, нет.

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«Можно раскручивать какие угодно «мыльные пузыри», но от этого не изменить того факта, что альтернативы Президенту нет, и поэтому стабильность сохранится. Что будет через 7 лет, но, я думаю, что мы построим экономику нормальную за это время», - отметил Азаров.

Он подчеркнул, что на основе экономической стабильности будет выстроена и политическая стабильность, которая крайне необходима Украине.

«Нет ни одного примера в мире, где бы экономика стабильно развивалась при политической нестабильности. Это аксиома. Не идут деньги туда, где политическая нестабильность, где часто меняется власть, часто меняются правила игры», - отметил Азаров.