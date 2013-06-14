УДАР заявляет, что не обнулял списки в Киевсовете

Во фракции "УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко" в Киевсовете заявляют, что не подавали документы в городскую территориальную избирательную комиссию о «обнулении» списков кандидатов в горсовет, но настаивают на нелегитимности нынешнего состава Киевсовета после 2 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказала депутат из фракции «УДАР» в Киевсовете Анна Старостенко.

«Мы в избирательную комиссию не подавали заявление. Но Виталий Кличко сделал заявление о том, что мы не признаем Киевсовет легитимным органом местного самоуправления после 2 июня», - сказала Старостенко, подчеркнув, что «мы не подавали об «обнулении» списка, но позиция четкая - не признаем Киевсовет легитимным органом».

По ее словам, депутаты от «УДАРа» будут ходить на заседания сессии горсовета, но не будут голосовать.

«Будут ходить на заседания для того, чтобы информировать общественность, какие вопросы поднимаются и как они решаются», - отметила Старостенко.

По ее словам, в некоторых комиссиях Киевсовета в отсутствие «ударовцев» не будет кворума.

Старостенко отметила, что избирательным законодательством не предусмотрено «обнуление» списков.

«Поэтому в любом случае мы будем требовать на высшем уровне принятия постановления о проведении досрочных выборов мэра и Киевсовета», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, в оппозиции убеждены, что избранный на внеочередных выборах 25 мая 2008 года Киевсовет со 2 июня 2013 года является нелегитимным, поскольку закончились пять лет его полномочий.

Однако, 30 мая с.г. Конституционный Суд Украины обнародовал решение, согласно которому выборы в местные советы, а также сельских, поселковых и городских голов, избранных на внеочередных выборах, состоятся одновременно на всей территории Украины в последнее воскресенье октября пятого года полномочий советов или голов, избранных на очередных выборах 31 октября 2010 года, то есть – в 2015 году.

31 мая Киевская парторганизация «ВО «Батькивщина» обратилась в Киевскую городскую территориальную избирательную комиссию с требованием отменить решение о регистрации кандидатов в депутаты Киевского городского совета во многомандатном избирательном округе.