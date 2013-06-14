Власенко: объединение оппозиции - дело добровольное

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове сказал журналистам защитник экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Сергей Власенко, говоря о запланированном на 15 июня объединительном съезде оппозиционных партий.

“Это вопрос добровольный. Кто хотел - все присоединятся. Не стояла так задача (объединить все оппозиционные партии - УНИАН). Стояла задача объединиться с “Фронтом Змін”, ПРП и частью Руха. Это задача выполнена. Дальше увидим”, - сказал Власенко.

Он отметил, что во время объединения партий будет применена процедура наименее рискованная и наиболее приемлемая для всех участников этого процесса.

“Если бы мы жили в нормальной демократической стране с европейскими стандартами, то тогда, конечно же, должен был пройти съезд “Фронта Змін”, после этого - съезд “Батькивщины”, после этого - объединительный съезд с участием двух партий. Тогда бы эта процедура была и политическим и юридическим объединением. Конечно же, мы прекрасно понимаем, что когда эти процедуры пойдут, регистрация изменений в устав “Батькивщины” и “Фронта Змін” будет заблокирована, как это у нас неоднократно происходило, ярче всего в 2010-2011 году. Потому была избрана та процедура, которая наименее рискованна с этой точки зрения для всех участников процесса”, - объяснил Власенко.