Янукович радуется, что в Братиславе к нему были дружелюбны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам (УНИАН: Янукович в Братиславе принимает участие в работе 18-го саммита глав государств Центральной Европы).

“Мы сегодня не услышали ни от одной страны негативного отношения к проевропейским устремлениям Украины или о невыполнении ею критериев”, - сказал Президент.

Он отметил, что Украина, безусловно, имеет домашнее задание и активно работает над реформами, над воплощением в стране европейских стандартов, развитии экономики и пр.

Янукович подчеркнул, что все это делается для Украины и ради Украины.

“Вопрос евроинтеграции - это наша стратегическая цель, которую мы перед собой поставили”, - сказал Янукович.

Он также отметил, что в ноябре - когда Украина должна подписать Соглашение об ассоциации с ЕС - жизнь не заканчивается, и Украина уже сегодня работает над воплощением в жизнь вышеупомянутого соглашения.

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“Ноябрем месяцем жизни не заканчивается, жизнь продолжается, и мы уже сегодня работаем над имплементацией тех законов, тех реформ, которые мы приняли, которые нас приближают к европейским стандартам”, - сказал Президент, отметив, что Украина системно подошла к решению всех проблемных вопросов.