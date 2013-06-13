Янукович побеседовал с Коморовским в Братиславе

Президент Украины Виктор Янукович принимает участие в работе 18-го саммита глав государств Центральной Европы, который проходит в Братиславе (Словацкая Республика).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента. Мероприятие посвящено теме «Стратегия роста для посткризисного восстановления». Перед началом пленарного заседания саммита состоялось короткое общение Януковича с Президентом Республики Польша Брониславом Коморовским. Также главы государств - участниц мероприятия приняли участие в церемонии фотографирования. В рамках саммита запланирован ряд двусторонних встреч Президента Украины с главами государств Центральной Европы.

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