Янукович побеседовал с Коморовским в Братиславе

11:32, 13 июня 2013
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович принимает участие в работе 18-го саммита глав государств Центральной Европы, который проходит в Братиславе (Словацкая Республика).

Виктор Янукович и Бронислав Коморовский

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

Мероприятие посвящено теме «Стратегия роста для посткризисного восстановления».

Перед началом пленарного заседания саммита состоялось короткое общение Януковича с Президентом Республики Польша Брониславом Коморовским.

Также главы государств - участниц мероприятия приняли участие в церемонии фотографирования.

В рамках саммита запланирован ряд двусторонних встреч Президента Украины с главами государств Центральной Европы.

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