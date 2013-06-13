Янукович побеседовал с Коморовским в Братиславе
11:32, 13 июня 2013Политика
790 0
Президент Украины Виктор Янукович принимает участие в работе 18-го саммита глав государств Центральной Европы, который проходит в Братиславе (Словацкая Республика).
Виктор Янукович и Бронислав Коморовский - в Братиславе
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.
Мероприятие посвящено теме «Стратегия роста для посткризисного восстановления».
Перед началом пленарного заседания саммита состоялось короткое общение Януковича с Президентом Республики Польша Брониславом Коморовским.
Также главы государств - участниц мероприятия приняли участие в церемонии фотографирования.
В рамках саммита запланирован ряд двусторонних встреч Президента Украины с главами государств Центральной Европы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter