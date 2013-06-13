Кузьмин говорит, что из-за дела Тимошенко в ГПУ могут кого-то убить

"Происходит колоссальное давление на Генеральную прокуратуру, на прокуроров, на меня, на членов следственно-оперативной группы. Цель одна - заставить нас бояться. Бояться расследовать. Бояться идти в суд. Бояться говорить правду. Бояться работать над этим делом", - заявил заместитель генпрокурора газете День.

По словам Кузьмина, для того, чтобы дело дошло до суда, могут быть применены любые методы.

"Их задача - сделать так, чтобы до суда она никогда не дошла. Применяются любые методы для достижения этой цели. Эти люди ни перед чем не остановятся. Даже перед убийствами".

Кузьмин считает, что доказательств для обвинения Тимошенко в убийстве достаточно, поэтому в ГПУ готовы с такими обвинениями пойти в суд и настаивать на том, что Тимошенко является заказчиком преступления.

"У нас нет других целей. Ведь Тимошенко не враг прокурору или мне лично - у меня с ней нет личных конфликтов. У меня нет личных конфликтов с «Батькивщиной» и со всей Верховной Радой. У меня есть уголовное дело, в отношении которого собрано достаточно доказательств для того, чтобы обвинить Тимошенко в суде. И все", - подчеркнул Кузьмин.