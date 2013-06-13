Коморовский: В ситуации с Украиной идет игра с самыми высокими ставками

Об этом заявил журналистам в Братиславе на саммите лидеров стран Центральной Европы президент Польши Бронислав Коморовский.

Как сообщает РАР, Коморовский вчера вечером провел встречу с президентом Европейского Совета Германом Ван Ромпеем, где в основном шла речь об Украине.

"Мы обменялись мнениями о том, что можно сделать, чтобы мобилизовать Украину к такой деятельности, которая привела бы к принятию всех мер, которые приведут к подписанию с Украиной в ноябре соглашения об ассоциации", - сказал президент Польши.

Сегодня Коморовским должен провести встречу также со своим украинским коллегой Виктором Януковичем.

Как сообщал УНИАН, вчера, 12 июня, в Братиславе открылся 18-й Центрально-Европейский саммит глав государств стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы.

В саммите примет участие Президент Украины Виктор Янукович. Также планируется участие президентов Австрийской Республики, Румынии, Республики Черногория, Эстонской Республики, Республики Македония, Литовской Республики, Республики Хорватия, Республики Польша, Латвийской Республики, Республики Болгария, Республики Молдова, Венгерской Республики, Республики Сербия, Республики Албания, Республики Словения, Чешской Республики, Словацкой Республики.