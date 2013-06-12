Польша страдает от крупнейшего за последние сорок лет наводнения (видео)

За сутки польские пожарные эвакуировали из затопленных районов более трех тысяч человек.

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А вот в Румынии жертвами непогоды стало двое - 70-летний мужчина и его внук, сообщает ТСН.

Высокая вода застала их врасплох - сад, где гуляли дедушка с внуком, затопило за считанные минуты. Несмотря на усилия соседей, спасти жертв стихии не удалось.

Напомним, ранее сообщалось, что ситуация с подтоплением в Центральной Европе постепенно стабилизируется, но большая вода уже достигла Украины.