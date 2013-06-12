Польша страдает от крупнейшего за последние сорок лет наводнения (видео)
21:03, 12 июня 2013Политика
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Из-за сильных бурь на юге Польши затопило Силезское и Малопольское воеводство.
За сутки польские пожарные эвакуировали из затопленных районов более трех тысяч человек.
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А вот в Румынии жертвами непогоды стало двое - 70-летний мужчина и его внук, сообщает ТСН.
Высокая вода застала их врасплох - сад, где гуляли дедушка с внуком, затопило за считанные минуты. Несмотря на усилия соседей, спасти жертв стихии не удалось.
Напомним, ранее сообщалось, что ситуация с подтоплением в Центральной Европе постепенно стабилизируется, но большая вода уже достигла Украины.
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