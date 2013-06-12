Ливни превратили улицы Винницы в реки (видео)
09:52, 12 июня 2013Общество
3879 0
Вчера вечером из-за сильных ливней в Виннице затопило улицы.
Ливень 11 июня затопил улицы, расположенные в низинах у берегов Южного Буга, в частности затопленной оказалась улица Свердлова, сообщает 20 минут.
Очевидцы сообщают о затоплении магазинов и других заведений, находящихся в подвальных помещениях.
В девятиэтажке на ул. Стельмаха 49, затопило крышу, из-за забитого стока.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter