Ливни превратили улицы Винницы в реки (видео)

Вчера вечером из-за сильных ливней в Виннице затопило улицы.

Ливень 11 июня затопил улицы, расположенные в низинах у берегов Южного Буга, в частности затопленной оказалась улица Свердлова, сообщает 20 минут. Очевидцы сообщают о затоплении магазинов и других заведений, находящихся в подвальных помещениях. В девятиэтажке на ул. Стельмаха 49, затопило крышу, из-за забитого стока.

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