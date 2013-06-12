Дело Вадима Титушко направили в суд

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно информации, обвинительный акт в уголовном производстве относительно 20-летнего жителя Белой Церкви направлен в Шевченковский райсуд для рассмотрения по существу, сообщает Украинская правда.

В прокуратуре напомнили, что обвиняемому избрана мера пресечения в виде залога в сумме 22940 гривен, и добавили, что досудебное расследование в отношении других трех человек, которые также подозреваются в хулиганских действиях и препятствовании работе журналистов, продолжается.

Как известно, Шевченковское райуправление милиции в связи с событиями 18 мая в центре Киева расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК Украины "Хулиганство" и ч. 1 ст.171 УК Украины "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

Во время акции оппозиции 18 мая были избиты журналист 5 канала Ольга Сницарчук и фотограф "Коммерсант-Украина" Влада Соделя.

По подозрению в нападении задержали Вадима Титушко. Он был в составе группы из около 50 человек, которые устроили драку со свободовцами на Большой Житомирской.