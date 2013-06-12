Правоохранители нашли четырех подозреваемых в избиении журналистов

Следователи столичной милиции в ходе расследования уголовного производства по факту хулиганских действий и умышленного препятствования деятельности журналистов во время массовых мероприятий 18 мая в центре Киева установили лиц, которым сейчас сообщено о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений, - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Указано, что четырем лицам в возрасте от 20 до 26 лет вручено соответствующее сообщение.

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В настоящее время с фигурантами дела проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как известно, Шевченковского райуправления милиции в связи с событиями 18 мая в центре Киева расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК Украины «Хулиганство» и ч. 1 ст.171 УК Украины «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».